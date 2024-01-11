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Вывел машину из-под огня: названы новые герои СВО

08:31
  • четверг
  • 11 января 2024

Бойцы проявляют мужество

Новые примеры мужества наших военных, участвующих в СВО. Младший сержант Даниил Пурик попал под минометный обстрел противника, когда вез боеприпасы на передовую. Враг бил по всей нашей автоколонне. Даниил быстро сориентировался, вывел машину из-под огня. Это помогло сохранить груз и своевременно доставить его нашим подразделениям.

Старший сержант Чингис Очиров в составе танкового взвода защищал населённый пункт, освобождённый от украинских боевиков. Когда неонацисты попытались контратаковать, Чингиз отдал приказ экипажу вести прицельный огонь. В результате противник понёс большие потери и был вынужден отступить.

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