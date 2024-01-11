Не менее 10 человек погибли в результате беспорядков в Папуа-Новой Гвинее

Погромы начались на фоне забастовки силовиков

Масштабные беспорядки охватили крупное островное государство Папуа-Новую Гвинею. По данным СМИ, в столице страны - Порт-Морсби - погибли по меньшей мере 10 человек, ещё десятки пострадали.

Погромы начались на фоне забастовки силовиков - полицейские, военнослужащие и сотрудники исправительной системы вышли на улицы после того, как им не доплатили значительную часть зарплаты. Власти заявили, что вычеты вызваны сбоем и пообещали вернуть долг в следующем месяце.

Отсутствием правоохранителей на рабочих местах воспользовались мародёры, сотни бандитов вышли на улицы, начали громить магазины и выносить оттуда всё подряд. Для восстановления порядка в Порт-Морсби направили полицейских из других провинций, разрешив им применять боевые патроны против грабителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"