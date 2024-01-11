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Российские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового

08:42
  • четверг
  • 11 января 2024

Украинские войска потеряли около 40 человек

Штурмовые группы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка новороссийских десантников захватили позиции украинских формирований у Вербового на Запорожском направлении. В результате улучшилось положение ВС России по переднему краю, сообщили в Минобороны России.

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В министерстве подчеркнули: воины-десантники штурмовых подразделений проявили мужество и отвагу. На боевых машинах десанта БМД-4М, под шквальным огнем противника они сблизились с позициями ВСУ.

Ворвавшись во вражеские опорные пункты, российские бойцы плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами подавили сопротивление противника. Выполнив боевую задачу, десантники передали захваченные позиции подразделениям закрепления. По данным Минобороны, ВСУ потеряли на запорожском направлении не менее 40 человек.

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