Собянин: Более 580 тыс. кв. м недвижимости планируется ввести на территории ЗИЛ до конца года

Это один из крупнейших проектов реорганизации промзон

Около 583 тыс. кв. м жилой и нежилой недвижимости планируется ввести в эксплуатацию на территории ЗИЛ. Как рассказал Сергей Собянин, сегодня это один из крупнейших проектов реорганизации промзон. Сейчас идет реконструкция спортивной арены "Торпедо", строятся поликлиника и пожарное депо.

В прошлом году на этой территории ввели в эксплуатацию 546,5 тыс. кв. м недвижимости, в том числе три детских сада. Также завершено благоустройство набережных Марка Шагала и Южного речного вокзала. Открылся и сам вокзал.

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