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Путин назвал экономику России первой в Европе

09:16
  • четверг
  • 11 января 2024

По словам президента, в мировом рейтинге страна заняла пятое место

Успехи российской экономики оценил Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями. По словам президента России, экономика страны стала первой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности.

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Путин отметил, что успехов удалось добиться несмотря на то, что Россию "душат, давят" со всех сторон. Вопреки санкциям, страна обогнала ФРГ и заняла пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. А в Европе - номер один, подчеркнул российский лидер.

При этом Путин признал, что России есть, над чем работать. По словам президента, несмотря на то, что по паритету покупательной способности страна обогнала всю Европу, в показателях на душу населения российская экономика пока отстает, передает ТАСС.

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