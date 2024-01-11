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Собянин: 25 московских проектов в сфере технологий получили в 2023 году международные и российские премии

09:26
  • четверг
  • 11 января 2024

Москва уже 12 лет развивает экосистему электронных сервисов

25 столичных проектов в сфере технологий в этом году отмечены престижными наградами российских и международных премий. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, Москва уже 12 лет развивает экосистему электронных сервисов и стала одним из мировых лидеров в этой сфере. Так, в 2023 году столица вновь возглавила национальный рейтинг по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде и в пятый раз заняла первую строчку в индексе "IQ городов".

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