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ЦИК: В избирательной кампании участвуют 11 человек

11:40
  • четверг
  • 11 января 2024

Восемь из них представляют политические партии

В избирательной кампании по выборам президента России на данный момент участвуют 11 человек. Восемь из них представляют различные политические партии, трое кандидатов - самовыдвиженцы. Об этом сегодня заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

На данный момент все 89 регионов страны уже передали первые партии подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. Центризбирком зарегистрировал трёх кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого от ЛДПР, Николая Харитонова от КПРФ и Владислава Даванкова, которого выдвинула партия "Новые люди".

Представителям думских фракций по закону не нужно собирать подписи для регистрации. Выборы президента, напомним, пройдут весной. 17 марта - основной день, но голосовать можно будет уже с 15 числа.

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