"Киев в ужасе": Американский журналист предрек поражение Украине

Без помощи Вашингтона Киеву наступит конец, рассказал корреспондент CBS News

Теперь помимо зарядки и утренних пробежек потенциальные призывники готовят для военкоматов ребусы. Вот один из них – нужно найти дверь. Игра в прятки на Украине продолжается. Те, кто ищут, в ожидании долгожданного закона о мобилизации. После него, надеются, охотники за головами, будущие солдаты сами встанут в очередь, чтобы умереть. Правда, пока этот проект закона словно преследует злой рок. Его рассмотрение переносят, отправляют якобы на доработку, а потом снова возвращают. Хотя в Раду уже внесли 5 вариантов того, как можно взять за горло нежелающих становиться пушечным мясом.

"Все, что происходит с этим законопроектом, это все очень грустно. Потому что этот закон не должен быть, знаете, жертвой политиканства. Там каждая норма касается жизни сотен, а может, сотен тысяч человек. Это вопрос жизни и смерти. А какое мы видим отношение? Это все переносится и переносится", - сказал депутат Рады Алексей Гончаренко.

Несмотря на то, что закон Радой еще не принят, в некоторых украинских областях приступили к его исполнению. В Ровенском районе всех лиц, которые не явились в военкомат, будут отключать от коммунальных услуг. Такая вот мотивация. Впрочем, пока последние украинцы думают, где им комфортней замерзать - в своих домах или в окопах, их добрые политики продолжают искать выходы на американский Конгресс, который никак не расщедрится на новую порцию финансирования. Вот и западных журналистов подключили, которые сейчас работают в Киеве.

"Киев в ужасе. Они беспокоятся, что не могут выиграть следующую битву, а значит, проиграют войну. Я разговаривал с политиком, которая подавала петицию Конгрессу, она сказала мне, что если они больше не получат военную помощь со стороны США, то Украине конец", - говорит корреспондент CBS News Крис Ливси.

Американский сенатор Чак Шумер делает ставки, когда все произойдет:

"Каждый сенатор должен понимать: если Сенат не одобрит помощь Украине, война, которая уже склоняется в сторону России, может оказаться в одном месяце от драматического перелома в их пользу. Этот перелом уже намечается из-за нехватки вооружений, на каждые 5 залпов, которые дают русские по украинским военным, ВСУ могут ответить лишь одним залпом".

Журнал The New European, впрочем, считает, что у Запада на спасение Украины есть еще целых 10 месяцев. Ведь после к власти якобы придет Трамп. Прошедшие сегодня финальные праймериз среди оставшихся кандидатов на пост президента, кажется, почти никто даже не заметил, подчеркивают эксперты. А в это время на телеканале Fox News шло отдельное интервью Трампа:

"Джо Байден не может связать двух предложений. И он представляет нас в ядерном вопросе наряду с Путиным и Си Цзиньпинем - всеми этими умными людьми? СМИ, конечно, ненавидят, что я называю их умными, однако, я повторюсь... они очень умные..."

Джо Байден, вертясь, как уж на сковороде, уже готов даже кинуть в топку украинского конфликта и замороженные российские активы, пишет "Блумберг". А это 300 миллиардов долларов. Агентство отмечает, что подобные шаги могут испортить репутацию доллара в мире:

"Идея использования собственных денег России для финансирования восстановления Украины рассматривается как способ усилить поддержку войны со стороны США, поскольку некоторые республиканцы возражают против продолжения финансирования".

Джо Байден и так находится на грани своей политической карьеры. У нынешнего президента самый низкий рейтинг среди предыдущих 7 американских лидеров перед попыткой переизбрания. Журнал The Economist намекает, что Байдена уже, кажется, пора бы списать.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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