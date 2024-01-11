Международный суд в Гааге начинает рассмотрение иска ЮАР против Израиля

ЮАР намерена через суд потребовать от Израиля прекращения боевых действий

Около здания Международного суда ООН в Гааге одиночный пикет. Сочувствующий житель Нидерландов вышел поддержать палестинцев в секторе Газа. Рядом - только журналисты и зеваки. Главные политические и юридические баталии, в которых Израиль в роли ответчика, сегодня развернутся за стенами Дворца Международного суда. ЮАР подала иск против еврейского государства. И обвиняет Тель-Авив в геноциде палестинцев.

Иск - это 84 страницы с претензиями. В документе, помимо необоснованного применения силы, ЮАР обвиняет Израиль в неспособности обеспечить людей продуктами, водой, лекарствами, топливом, жильем и гуманитарной помощью. Официальную Преторию поддержала Бразилия. И правящая партия в самой африканской республике.

"Они говорят о справедливости для себя, но забывают о несправедливости, которую они совершили по отношению к другим. Они говорят о правах человека для себя, но о правах палестинцев они даже не вспоминают", - заявил политолог Мухаммед Харон.

Сегодня на первом заседании ЮАР намерена через суд потребовать от Израиля выполнения предварительного условия - прекращения боевых действий. Требование вряд ли выполнимое. Израиль настаивает - он воюет не с палестинцами, а с ХАМАС. Читай - террористами. Да и в целом к ходатайствам ЮАР в Тель-Авиве отнеслись прохладно. И уже тем более авансом отвергли все обвинения в геноциде.

Судебные перспективы привлечь Израиль к ответу, говорят юристы, пока туманны. Причем, по любому из пунктов.

"Международный суд имеет право по своему усмотрению выбирать, какие меры вводить. Он может потребовать от Израиля прекратить огонь и гарантировать обеспечение палестинцев гуманитарной помощью. А, может, и не потребует от Израиля ничего. И это только усугубит ситуацию", - говорит Лариса Ван Ден Хендрик, профессор Лейденского университета Международного права.

Проще говоря, судебное расследование, не исключено, превратиться в казуистику. А вердикта можно ждать даже не месяцы, а годы. И то, каким он будет, не ясно. В США уже недвусмысленно намекнули Гааге, что не желают в принципе видеть Израиль на скамье подсудимых.

Тем временем в секторе Газа не прекращаются ожесточенные столкновения между ЦАХАЛ и ХАМАС. А во время авианалетов погибли еще 40 мирных жителей. В лагерях беженцев доведенные до отчаяния люди грабят караваны с гуманитарной помощью.

Сегодня Ближневосточное агентство ООН сообщило - число беженцев достигло почти двух миллионов человек. Это 85 процентов населения анклава.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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