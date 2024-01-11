Смертельное ДТП расследуют в Пензенской области

Возбуждено уголовное дело

В Пензенской области расследуют обстоятельства крупного ДТП, в результате которого 8 человек погибли, ещё один пострадал.

Авария произошла минувшей ночью на федеральной трассе М-5 Урал. По предварительным данным, микроавтобус с иностранными номерами, который двигался в сторону Москвы, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Удар оказался настолько сильным, что минивэн смяло практически наполовину.

Водитель и шестеро пассажиров погибли на месте, еще двое человек, находившихся в салоне, были госпитализированы в тяжелом состоянии, позже один из них скончался.

Расследование автокатастрофы находится на контроле прокуратуры, региональный СК возбудил уголовное дело.

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