В Башкирии бойцовский пес растерзал пекинеса

Это уже не первый подобный случай

В Башкирии бойцовский пёс набросился на пекинеса и его хозяйку, которая пыталась защитить своего питомца. Но спасти маленькую собачку не получилось - агрессивное животное просто растерзало её, а женщине вцепилось в руку. Отогнать разъярённого терьера помогли неравнодушные прохожие. По словам местных жителей, это уже не первый подобный случай - пёс и раньше проявлял жестокость на улице, но тем не менее продолжал гулять без намордника.

Стаффордширский терьер вцепился зубами в маленького пекинеса и пытается буквально разорвать его на части. Хозяйка собачки кричит от испуга, зовёт на помощь. Ошеломлённая женщина пытается голыми руками разжать пасть бойцовского пса. Но стальная хватка не оставляет никаких шансов.

На помощь с лопатой в руках поспешил случайный прохожий и попытался оглушить нападающую собаку. Однако хозяин бойцовского пса потребовал не бить его по голове. На кадрах видно, что мужчина особо не пытается утихомирить своего питомца и даже не помогает вынудить его отпустить жертву. Впрочем, как только пекинес перестал подавать признаки жизни, драка закончилась.

"Я схватила собаку, побежала к ветеринару. Девочки сразу же его взяли, положили на стол, сказали, что всё, он умер. Они сказали, он там ещё этот человек. Я побежала за ним. Я ему сказала, что собака моя умерла. Он на меня посмотрел, развернулся и ушёл. То есть он даже не спросил, нужна помощь какая-то или что", - рассказала Юлия.

Как только Юлия пришла в себя, обнаружила, что стаффордширский терьер покусал и ее. Женщина обратилась сначала к врачам, а затем и в полицию.

"Заявление зарегистрировано в отделе МВД России по Ишинбайскому району. В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку. Женщине выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы", - сообщил Тимур Хайбуллин, сотрудник пресс-службы МВД по Республике Башкортостан.

Дело об убийстве пекинеса стаффордширом, покусанной женщины и полным равнодушием хозяина собаки бойцовской породы дошло и до Следственного комитета. Глава ведомства распорядился возбудить уголовное дело. Пока хозяин терьера привлечён к административной ответственности. Разговаривать с пострадавшей, соседями и тем более с прессой мужчина категорически отказывается, и это бремя перекладывает на жену.

Соседи жалуются – это не первый случай нападения как на других собак, так и на людей. Но никаких мер хозяевами принято не было. Очевидцы рассказывают, во время прогулки мужчина не то чтобы не надевал намордник на своего агрессивного питомца, но даже спускал с поводка.

Похожий инцидент произошёл ещё 6 лет назад. Спасти другую собаку также не удалось. Но тогда хозяину всё сошло с рук. Новый случай местные жители называют последней каплей и рассчитывают, что хоть она поможет установить справедливость.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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