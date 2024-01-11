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В Китае раскрыли имена высокопоставленных коррупционеров

09:45
  • четверг
  • 11 января 2024

Один из "героев" - замглавы Центробанка КНР

Документальный фильм о преступлениях высокопоставленных коррупционеров в КНР показал китайский государственный телеканал CCTV. Героями ленты стали бывший глава одного из крупных городов и замглавы Центробанка КНР.

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Один из фигурантов дела о взятках - бывший заместитель главы Народного банка Китая Фань Ифэй. Он получал огромные подношения, за которые одобрял кредиты и различные преференции компаниям. По итогам расследования Фань Ифэй был уволен с поста и исключен из Коммунистической партии Китая.

А глава города Люпаньшуй в провинции Гуйчжоу Ли Цзайюн причинил ущерб китайской казне на сумму 150 миллиардов юаней – это 21 миллиард долларов. Чиновник  одобрил возведение 23 инфраструктурных и строительных объектов, 16 из которых оказались фиктивными - при этом деньги на них были взяты в долг.

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