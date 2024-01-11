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Сильный снег и метель ожидают москвичей 11 января

10:32
  • четверг
  • 11 января 2024

Сугробы местами выросли уже до 41 сантиметра

Сильный снег и метель накроют Москву и область в четверг, 11 января.

На дороге возможны гололедица и снежные заносы, предупредили в Гидрометцентре России. Температура воздуха составит от -2 до 0 градусов в столице, а в Подмосковье – от -5 до 0. При этом уже днем столбик термометра опустится до -13 и -15 градусов соответственно.

Ветер северо-западный, ожидаются порывы до 18 метров в секунду. Атмосферное давление – 732 миллиметра ртутного столба.

В настоящий момент высота сугробов в Москве местами составляет 41 сантиметр.

"Это на 5 сантиметров выше нормы и соответствует показателям 3 декады января", - рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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