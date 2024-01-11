Инфраструктурный объект поражен в подконтрольном Киеву Запорожье

Удары наносили российские беспилотники
Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Большая часть ударов наносилась российскими беспилотными летательными аппаратами.
Об итогах ударов ВС России сообщил глава областной военной администрации региона. Как написал Юрий Малашко в Telegram, никто из местных жителей не пострадал.
Мэр Харькова Игорь Терехов ранее также сообщил, что в городе взрывом повреждено производственное предприятие. О каком конкретно предприятии идет речь, не уточняется. Накануне объекты критической инфраструктуры, в том числе завод, были поражены в подконтрольном Киеву Херсоне.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"