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Инфраструктурный объект поражен в подконтрольном Киеву Запорожье

10:30
  • четверг
  • 11 января 2024

Удары наносили российские беспилотники

Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Большая часть ударов наносилась российскими беспилотными летательными аппаратами.

Об итогах ударов ВС России сообщил глава областной военной администрации региона. Как написал Юрий Малашко в Telegram, никто из местных жителей не пострадал.

Мэр Харькова Игорь Терехов ранее также сообщил, что в городе взрывом повреждено производственное предприятие. О каком конкретно предприятии идет речь, не уточняется. Накануне объекты критической инфраструктуры, в том числе завод, были поражены в  подконтрольном Киеву Херсоне.

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