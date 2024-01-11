"Следующий после Господа". Путин пошутил о положении хабаровского губернатора

Президент похвалил Дягтерева за удержание цен на яйца

Президент России Владимир Путин пошутил, что губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев занимает высокое место и идет "следующим после Господа".

В ходе встречи с хабаровскими бизнесменами акционер птицефабрики "Комсомольская" Людмила Кузнецова рассказала, что в прошлом году случилась вспышка птичьего гриппа, которая уничтожила более полумиллиона куриц. За стабилизацию цен на яйца птицевод сначала поблагодарила Бога, а потом Дягтерева.

"Михаил Владимирович, вы обратили внимание, вы следующий за Господом в иерархии", - пошутил в ответ Путин (цитата по РИА Новости).

Путин прилетел в Хабаровск 10 января с Чукотки. Как ожидается, президент встретится с хабаровским губернатором Михаилом Дегтяревым и пообщается с представителями региональных бизнес-кругов.

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