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"Следующий после Господа". Путин пошутил о положении хабаровского губернатора

10:54
  • четверг
  • 11 января 2024

Президент похвалил Дягтерева за удержание цен на яйца

Президент России Владимир Путин пошутил, что губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев занимает высокое место и идет "следующим после Господа".
Путин прилетел в Хабаровск

В ходе встречи с хабаровскими бизнесменами акционер птицефабрики "Комсомольская" Людмила Кузнецова рассказала, что в прошлом году случилась вспышка птичьего гриппа, которая уничтожила более полумиллиона куриц. За стабилизацию цен на яйца птицевод сначала поблагодарила Бога, а потом Дягтерева.

"Михаил Владимирович, вы обратили внимание, вы следующий за Господом в иерархии", - пошутил в ответ Путин (цитата по РИА Новости).

Путин прилетел в Хабаровск 10 января с Чукотки. Как ожидается, президент встретится с хабаровским губернатором Михаилом Дегтяревым и пообщается с представителями региональных бизнес-кругов.

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