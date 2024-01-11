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Спецслужбы США начали подготовку "пятой колонны" к мартовским выборам в России

11:10
  • четверг
  • 11 января 2024

В Риге пройдет специальный тренинг

Тренинг по методам разжигания межнациональной и социальной вражды в России пройдет в Риге 16-18 февраля. Как сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, роль "наставников" сыграют сотрудники американских спецслужб, работающие в посольствах США в российской и латвийской столицах под прикрытием дипломатических должностей.

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Нарышкин подчеркнул, что выяснить состав "слушателей" не составит труда. По данным главы СВР, в преддверии президентских выборов в России США активизируют работу по созданию стержня "пятой колонны". По замыслу Вашингтона, заменить массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию должны выпускники американских программ обмена. Нарышкин привел данные госдепартамента США: число российских стипендиатов американских образовательных и культурных программ – в частности, Access, Advance, FLEX, Fulbright, Global UGRAD - насчитывает более 80 тысяч человек.

Нарышкин отметил: американцы полагают, что при должной обработке стипендиаты способны стать стержневым элементом "пятой колонны". Вашингтон хватается за малейшую возможность раскачать внутриполитическую ситуацию в России в преддверии выборов, приводит слова директора СВР РИА Новости.

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