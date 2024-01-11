Путин обсудил с Дегтяревым ситуацию в Хабаровском крае

Регион развивается

Владимир Путин этот рабочий день проводит в Хабаровске. Туда президент прибыл с Чукотки в рамках своей поездки по Дальнему Востоку.

По итогам года рост ВВП страны может превысить 4 процента, подчеркнул президент. Владимир Путин также отметил действия Центробанка по борьбе с инфляцией и выразил уверенность, что Россия выйдет на целевые показатели в ближайшее время.

Отдельно глава государства обсудил ситуацию в Хабаровском крае с губернатором Михаилом Дегтяревым. Регион активно развивается, заметил президент.

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