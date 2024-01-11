В ЦИК уточнили число участников президентских выборов

Ранее говорили о 33 кандидатах

В Центризбиркоме сообщили об участии в избирательной кампании в России 11 человек.

Восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое – самовыдвиженцы, отметила председатель Элла Памфилова.

Ранее о намерении принять участие в президентских выборах, по данным на конец декабря 2023 года, сообщили 33 кандидата.

Выборы президента России состоятся весной 2024 года. ЦИК решил провести выборы в течение трех дней - с 15 по 17 марта, впервые в российской истории. Владимир Путин принимает участие в выборах как самовыдвиженец.

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