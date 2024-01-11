Собянин рассказал о развитии производства лекарств в Москве

Почти в 2,5 раза выросло производство лекарственных препаратов за пять лет

Производство лекарственных препаратов за последние пять лет в Москве выросло почти в 2,5 раза. Сейчас в городе работают 95 фармацевтических предприятий, которые обеспечивают рабочими местами больше 15 тысяч человек, рассказал Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что один из самых мощных в России кластеров по производству современных лекарств формируется на базе особой экономической зоны "Технополис "Москва". В него входят 11 компаний, восемь заводов уже работают. Фармкластер больше чем на 80% закроет потребность в отечественных онкологических препаратах.

Ранее Сергей Собянин рассказал о системной поддержке малого бизнеса в 2023 году. Так, более 2,7 тысячи предпринимателей воспользовались гарантийной поддержкой Москвы для получения кредитов в прошлом году. Общая сумма составила свыше 65 миллиардов рублей.

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