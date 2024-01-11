Барельефы Чижевского подворья отреставрируют при строительстве жилого комплекса

Все работы идут под контролем Мосгорнаследия

Лепные барельефы знаменитого парфюмерного магазина "Ралле и Ко" отреставрируют в рамках строительства нового ЖК на Никольской улице. Как рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев, вход в парфюмерный магазин на углу дома 8/1 ранее обрамляли три барельефа. Позднее их скрыли фальш-фасадом, потом которым они разрушались, как и все здание. После реставрации барельефы вернут на место.

Проект по редевелопменту площадки и реставрации исторических фасадов здания ансамбля "Чижевского подворья реализуется за счет инвестора. Ожидается, что на этой территории появятся общественные пространства, пешеходные маршруты, зоны отдыха и музеев под открытым небом.

Все работы идут под руководством Мосгорнаследия и реализуется Фондом Академии художеств.

Ранее Андрей Бочкарев сообщал о реконструкции другого объекта в Москве. По его словам, на Лужнецкой набережной появятся торговая галерея, творческие и спортивные студии, рестораны и общественные пространства Все это будет создано за счет инвестора. Реконструкция набережной сформирует удобный маршрут от Парка Горького и Нескучного Сада до "Лужников".

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