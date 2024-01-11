Два украинских ударных дрона перехвачены под Курском

Беспилотники нейтрализованы силами РЭБ

Украинские беспилотники нейтрализованы над Курской областью. Как сообщили в экстренных службах, дроны были обнаружены в приграничном Глушковском районе.

Прилетевшие со стороны Украины дроны-камикадзе были уничтожены при помощи технических средств радиоэлектронной борьбы. Оба ударных беспилотника после падения на землю сдетонировали. Разрушений и пострадавших нет, передает РИА Новости.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены около 4:30 утра 11 января. Дроны сбиты над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей.

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