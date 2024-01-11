ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Два украинских ударных дрона перехвачены под Курском

11:51
  • четверг
  • 11 января 2024

Беспилотники нейтрализованы силами РЭБ

Украинские беспилотники нейтрализованы над Курской областью. Как сообщили в экстренных службах, дроны были обнаружены в приграничном Глушковском районе.

Система ПВО сработала в Курске
В Курской области сбит украинский беспилотник

Прилетевшие со стороны Украины дроны-камикадзе были уничтожены при помощи технических средств радиоэлектронной борьбы. Оба ударных беспилотника после падения на землю сдетонировали. Разрушений и пострадавших нет, передает РИА Новости.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены около 4:30 утра 11 января. Дроны сбиты над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Войска РЭБ
Войска РЭБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.