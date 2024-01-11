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Путин оценил эффективность разведывательных систем в зоне СВО

12:29
  • четверг
  • 11 января 2024

В разработке этих систем важно опережать противника

России важно опережать противника и быть на шаг впереди в разработке разведывательных систем – в частности, беспилотных летательных аппаратов, заявил Владимир Путин. Президент России отметил, что пока у российских предпринимателей это отлично получается.

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Все российские БПЛА, включая ударные и разведывательные, в зоне специальной военной операции применяются эффективно, подчеркнул Путин. Российский лидер во время поездки в Хабаровск встретился с дальневосточными предпринимателями.

Путин напомнил, что недавно встречался с бойцами с разных участков фронта – в том числе с теми, кто занимается беспилотниками. Президент заверил предпринимателей, что продукция, которую они выпускают, крайне востребована в зоне СВО. Также и ударные беспилотники, и разведывательные очень эффективно применяются, приводит слова Путина РИА Новости.

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