Надежда Бабкина поддержала решение президента участвовать в мартовских выборах

Путин знает в стране каждый винтик, каждую дорогу, каждый дом

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина поддержала решение действующего президента Владимира Путина идти на выборы.

По ее словам, Путин имеет огромнейший опыт управления государством и служения России. Реализуемые им программы направлены исключительно на развитие страны.

"Он ведь не просто президент, выезжающий за границу и налаживающий внешние отношения. Он в стране знает каждый винтик, каждую дорогу, каждый дом, где что происходит", – сказала агентству "Москва" Бабкина.

Выборы президента России состоятся весной 2024 года. ЦИК решил провести выборы в течение трех дней - с 15 по 17 марта, впервые в российской истории. Владимир Путин принимает участие в выборах как самовыдвиженец.

Ранее решение Путина выдвигаться на выборах в марте 2024 года поддержала журналистка и телеведущая Тина Канделаки. По ее словам, начавшиеся много лет назад в стране изменения должны продолжаться под руководством действующего президента.

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