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Визит Путина в Хабаровский край: главные заявления президента

14:41
  • четверг
  • 11 января 2024

Внешнеэкономический вектор России развернулся на восток

Социально-экономическому развитию регионов Дальнего Востока посвящена рабочая поездка Владимира Путина в Хабаровск. Туда президент прибыл с Чукотки. И одним из центральных пунктов в насыщенной программе главы государства стала встреча с предпринимателями. Вопросы, которые президент обсудил, касались и ситуации в стране в целом.
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В Хабаровске Владимира Путина встречают представители дальневосточного бизнеса. Вместе с главой государства предприниматели обсуждают экономику России и Дальнего Востока. Уже десять лет работе программа опережающего развития региона.

"Я вспоминаю начало этих программ и помню, настроение было кислое такое, потому что мы говорили: сейчас будем делать то, сделаем это, там судостроение будем развивать, это и это… Но всё имеет такую инерцию, так тяжело было первые шаги делать. Люди ждали, вроде как ничего и не происходит, но всё-таки движение сейчас уже стало заметным на Дальнем Востоке, и это очень радует", - отметил Путин.

Западные санкции принимались, чтобы разорить российскую экономику, но она, напротив, не только выстояла, но и сейчас показывает результаты выше многих экономик мира.

"Да, это удивительный результат. Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а мы стали по объёму экономики в целом первые в Европе, мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе – номер один", - сказал Путин.

Внешнеэкономический вектор России развернулся на восток. Годовой товарооборот нашей страны с Китаем уже превышает 200 миллиардов долларов. А значит, вести бизнес на Дальнем Востоке становится все выгоднее.

Один из приоритетов сейчас - это развитие логистики: и внутри региона, и с европейской частью России. Зашёл разговор и по поводу цен на яйца. Меры для стабилизации цен на яйца и мясо курицы приняты. А вот что Путин заявил об уровне инфляции:

"Лучше будет. Потому что все действия Центрального банка и правительства, ну не все, но значительная их часть, Центрального банка точно, направлены на то, чтобы подавлять инфляцию. И я думаю, что мы на целевые показатели выйдем".

Тему развития Хабаровского края Владимир Путин обсудил с губернатором региона Михаилом Дегтярёвым в рамках рабочей встречи. А затем президент посетил анимационную студию - первую на Дальнем Востоке. Глава государства посмотрел, как рисуют мультфильмы и посмотрел один из них - о природе восточного региона.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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