Крупный пожар потушили в подмосковном поселке Обухово

Обошлось без пострадавших

Более трёх часов понадобилось пожарным в Подмосковье, чтобы потушить крупное возгорание в посёлке Обухово Богородского городского округа. Ночью там вспыхнул цех по производству полимерной продукции.

Огонь за считанные минуты охватил площадь в 8 тысяч квадратных метров. К тушению сразу подключились 100 специалистов и свыше 30 единиц техники, но в какой-то момент было принято решение нарастить силы.

Задействовали сразу несколько пожарных гидрантов. Для подачи воды даже пришлось продолжить 40-метровую магистральную линию от реки Клязьма. Огонь потушили к утру. Обошлось без пострадавших. Жители соседнего дома с тревогой наблюдали за происходящим.

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