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На станции метро "Нагатинская" родилась девочка

14:57
  • четверг
  • 11 января 2024

Роды помогли принять сотрудники подземки

Самая юная пассажирка. Сотрудники московского метро приняли роды у женщины прямо на платформе.

В районе шести вечера дежурному по станции "Нагатинская" Сергею Баранову сообщили, что в прибывающем поезде стало плохо человеку. Оказалось, что одна из пассажирок начала рожать.

Сергей не растерялся, пока попутчики женщины вызывали скорую помощь, он связался с полицией, огородил место на станции и был рядом до приезда медиков. Девочка родилась до приезда врачей. Сейчас мама и новорождённая чувствуют себя хорошо. Они уже ждут выписки. 

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Сотрудник метрополитена, который помог принять роды
Сотрудник метрополитена, который помог принять роды
Поезд метро
Поезд метро
Сотрудник метрополитена, который помог принять роды
Сотрудник метрополитена, который помог принять роды
Поезд метро
Поезд метро
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