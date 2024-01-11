На станции метро "Нагатинская" родилась девочка

Роды помогли принять сотрудники подземки

Самая юная пассажирка. Сотрудники московского метро приняли роды у женщины прямо на платформе.

В районе шести вечера дежурному по станции "Нагатинская" Сергею Баранову сообщили, что в прибывающем поезде стало плохо человеку. Оказалось, что одна из пассажирок начала рожать.

Сергей не растерялся, пока попутчики женщины вызывали скорую помощь, он связался с полицией, огородил место на станции и был рядом до приезда медиков. Девочка родилась до приезда врачей. Сейчас мама и новорождённая чувствуют себя хорошо. Они уже ждут выписки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"