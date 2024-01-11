Таксист помог пенсионерке сберечь деньги от телефонных мошенников

Благодаря бдительному водителю эта история закончилась благополучно

Водитель такси спас 86-летнюю пенсионерку от телефонных мошенников. Аферисты убедили женщину, что её невестка стала виновницей серьёзной аварии. И нужны наличные, чтобы избежать ответственности. Таксист-курьер должен был просто забрать сумку с деньгами. Но все неожиданно пошло совсем не по сценарию.

Водитель такси сразу заподозрил неладное. В машину села пожилая женщина, она взволнованно говорила с кем-то по телефону. Причем, с той стороны трубки настойчиво требовали приезжать побыстрее. В разговоре выяснилось, что клиентке необходимо в банк. Но ведь отделения открыты по всему городу - удивился водитель, зачем тратить лишние 40 минут на поездку, когда оплату можно провести в ближайшем? Так складываются обстоятельства, уклонялась от ответа пенсионерка.

Но водители такси в силу своей профессии - хорошие психологи. И о случаях мошенничества знают не понаслышке. Слово за слово, и картина стала ясна. Пассажирка стала очередной жертвой злоумышленников. На домашний телефон ей позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Сообщил, что её невестка стала виновницей ДТП. И чтобы освободить её от уголовной ответственности, срочно необходимы деньги. 400 тысяч рублей. Пенсионерка положила их в сумку с вещами и отправилась по названному адресу. Там и передала всё подъехавшему мужчине. А водитель такси сообщил о случившемся в полицию. И дальше уже они подключились к делу.

"Сотрудники уголовного розыска на территории Московской области задержали подозреваемого 41-летнего жителя Подмосковья. Злоумышленник должен был передать полученные от таксиста деньги соучастникам. По данному факту следователем отдела МВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело", - сообщил Владимир Васенин, начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве.

Максимальное наказание по статье - до шести лет лишения свободы. А случаев подобного мошенничества довольно много.

"Но таких случаев много, и на эту тему мы даже встречались с руководством МВД по Москве и взаимодействовали в этом плане, чтобы донести информацию до водителей такси, чтобы они были более бдительны. Ну и вот результат на лицо, ребята прислушиваются к этому, держат ухо в остро и пытаются помочь людям пожилого возраста, чтобы они в такие ситуации не попадали", - отметил Михаил Михайлов, президент ассоциации содействия развития таксомоторной отрасли.

Благодаря бдительному водителю эта история закончилась благополучно. Сумку с вещами и деньги вернут пенсионерке.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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