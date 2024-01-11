В московском метро и МЦК началось тестирование оплаты проезда через СБП

Пассажиры смогут вернуться к удобной возможности оплачивать проезд с помощью смартфона

В столичном метро и МЦК началось тестирование оплаты проезда через Систему быстрых платежей (СБП). Она доступна на всех турникетах.

Чтобы воспользоваться сервисом, надо сгенерировать QR-код в приложении "Метро Москвы" и отсканировать его на самом турникете. Таким образом, пассажиры вновь смогут вернуться к привычной и удобной возможности оплачивать проезд с помощью смартфона.

"Это российская технология, которая принадлежит Банку России, она безопасна и защищена, мы продолжим внедрять отечественные сервисы в столичном транспорте. Москва - один из мировых лидеров по количеству способов оплаты проезда. Мы не только запускаем инновационные платежные сервисы, но и улучшаем действующие. Желаем вам приятных поездок!" – отметила Юлия Темникова, советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"