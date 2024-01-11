ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На БКЛ завершается строительство павильона станции "Кленовый бульвар"

15:29
  • четверг
  • 11 января 2024

Как он будет выглядеть - в репортаже "ТВ Центра"

Несколько станций Большой кольцевой линии метро станут еще удобнее в самое ближайшее время. Там откроются дополнительные вестибюли. И пассажиры смогут гораздо быстрее попадать в метро и выходить на улицу. Завершающие работы сейчас идут на "Кленовом бульваре". А также на одной из крупных станций - "Печатники".

На юге-востоке столицы жители смогут проходить сквозь книги - совсем скоро откроются стеклянные двери второго вестибюля станции "Печатники" Большой кольцевой линии. По задумке архитекторов, здание напоминает книжный стеллаж.

"Ассоциируется с районом Печатники - важно отметить, что печатная книга изображена на гербе района. В целом фасад выполнен в черно-серой гамме. Строительная готовность превышает уже 90 процентов. Полностью завершены работы по сооружению основных конструкций, а также внутренних помещений", - сообщил Камиль Нуруллин, руководитель строительства компании АО "Мосинжпроект".  

Станция "Печатники" стала крупнейшим транспортным узлом. Она объединяет две станции метро, железнодорожную платформу и автобусные маршруты. Уже открытый вестибюль позволяет с Шоссейной улицы спуститься в подземку или выйти к поездам второго диаметра. А строящийся выход позволит подниматься на улицу Гурьянова и в разы сократит перемещения по району.

"Думаю, минимум в пять раз движение пассажиров будет короче. Строительство вестибюля производилось над действующей станцией метрополитена, что несколько осложнило ход работ", - отметил Камиль Нуруллин.

Внутри уже почти все готово - есть турникеты, кассы и терминалы для продажи билетов. Можно пройти к эскалаторам. Кстати, "Печатники" - рекордсмен Большой кольцевой по числу подъемных механизмов - их 17.

Новый выход готовится к открытию и у еще одной станции на восточном участке БКЛ - дополнительный павильон появится на "Кленовом бульваре". Его силуэт в форме "луковицы" перекликается с шедевром русского зодчества - загородным дворцом Алексея Михайловича в Коломенском.

"Дизайн данного комплекса разрабатывался в рамках международного комплекса, комиссией было отдано предпочтение той архитектуре, которая перекликается со строениями в парке Коломенское. Первый пешеходный выход находится со стороны набережной Москвы-реки, а этот - по другую сторону улицы Коломенская. Будет проще добраться до парка, до улицы Новинки и к жилому массиву", - рассказал Кирилл Глумов, руководитель строительства станционного комплекса "Кленовый бульвар".

Планируется и третий выход, который запустят после строительства одноименной станции "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии, которая соединит районы на юге столицы. Ее появление - перспектива ближайших лет.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Вестибюль станции метро "Кленовый бульвар"
Вестибюль станции метро "Кленовый бульвар"
Вестибюль станции метро "Кленовый бульвар"
Вестибюль станции метро "Кленовый бульвар"
Вестибюль станции метро "Печатники"
Вестибюль станции метро "Печатники"
Вестибюль станции метро "Печатники"
Вестибюль станции метро "Печатники"
Вестибюль станции метро "Печатники"
Вестибюль станции метро "Печатники"
Вестибюль станции метро "Печатники"
Вестибюль станции метро "Печатники"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.