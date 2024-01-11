На БКЛ завершается строительство павильона станции "Кленовый бульвар"

Как он будет выглядеть - в репортаже "ТВ Центра"

Несколько станций Большой кольцевой линии метро станут еще удобнее в самое ближайшее время. Там откроются дополнительные вестибюли. И пассажиры смогут гораздо быстрее попадать в метро и выходить на улицу. Завершающие работы сейчас идут на "Кленовом бульваре". А также на одной из крупных станций - "Печатники".

На юге-востоке столицы жители смогут проходить сквозь книги - совсем скоро откроются стеклянные двери второго вестибюля станции "Печатники" Большой кольцевой линии. По задумке архитекторов, здание напоминает книжный стеллаж.

"Ассоциируется с районом Печатники - важно отметить, что печатная книга изображена на гербе района. В целом фасад выполнен в черно-серой гамме. Строительная готовность превышает уже 90 процентов. Полностью завершены работы по сооружению основных конструкций, а также внутренних помещений", - сообщил Камиль Нуруллин, руководитель строительства компании АО "Мосинжпроект".

Станция "Печатники" стала крупнейшим транспортным узлом. Она объединяет две станции метро, железнодорожную платформу и автобусные маршруты. Уже открытый вестибюль позволяет с Шоссейной улицы спуститься в подземку или выйти к поездам второго диаметра. А строящийся выход позволит подниматься на улицу Гурьянова и в разы сократит перемещения по району.

"Думаю, минимум в пять раз движение пассажиров будет короче. Строительство вестибюля производилось над действующей станцией метрополитена, что несколько осложнило ход работ", - отметил Камиль Нуруллин.

Внутри уже почти все готово - есть турникеты, кассы и терминалы для продажи билетов. Можно пройти к эскалаторам. Кстати, "Печатники" - рекордсмен Большой кольцевой по числу подъемных механизмов - их 17.

Новый выход готовится к открытию и у еще одной станции на восточном участке БКЛ - дополнительный павильон появится на "Кленовом бульваре". Его силуэт в форме "луковицы" перекликается с шедевром русского зодчества - загородным дворцом Алексея Михайловича в Коломенском.

"Дизайн данного комплекса разрабатывался в рамках международного комплекса, комиссией было отдано предпочтение той архитектуре, которая перекликается со строениями в парке Коломенское. Первый пешеходный выход находится со стороны набережной Москвы-реки, а этот - по другую сторону улицы Коломенская. Будет проще добраться до парка, до улицы Новинки и к жилому массиву", - рассказал Кирилл Глумов, руководитель строительства станционного комплекса "Кленовый бульвар".

Планируется и третий выход, который запустят после строительства одноименной станции "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии, которая соединит районы на юге столицы. Ее появление - перспектива ближайших лет.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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