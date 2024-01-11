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В "Аптекарском огороде" расцвело алоэ из Южной Африки

15:06
  • четверг
  • 11 января 2024

Любоваться цветением алоэ можно целый месяц

Коралл - в центре холодной Москвы! В "Аптекарском огороде" расцвело необычное алоэ из Южной Африки. Его и гостем назвать нельзя. Растёт в саду уже 10 лет. Коренастый ствол с нездешним оттенком венчают плотные листья - без единой колючки. По виду действительно напоминает причудливый коралл.

Зелёную поверхность с розовым отливом украшают продольные линии. Из-за чего растение ещё называют "полосатым". Но главное - необычные жёлтые бутоны. Которые появляются на длинных стеблях лишь раз в году. Зато любоваться цветением алоэ-коралла можно целый месяц! Хотя добиться этого от прекрасной южанки совсем непросто.

"Если у нас растение из южного полушария, у них, когда у нас весна, у них осень, когда у них осень, у нас весна. Соответственно, сейчас у некоторых видов пик цветения и пик вегетации, то есть им нужна и досветка и суточный перепад температур, потому что без него невозможно закладывание цветочных почек", - пояснил Ярослав Морозов, куратор коллекции суккулентов Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".

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