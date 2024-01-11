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Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

12:58
  • четверг
  • 11 января 2024

На дорогах уже есть локальные затруднения

Москвичам рекомендовали отказаться от личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт из-за обрушившегося на столицу снегопада.

На Ленинградском проспекте, шоссе Энтузиастов, МКАД в районе Бесединского шоссе уже имеются локальные затруднения на дорогах сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

К вечеру сложная ситуация сложится на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Новорижской эстакады и на МКАД в районе улицы Верхние Поля и улицы Подольских Курсантов.

По прогнозам синоптиков, снегопад будет идти до завтрашнего утра, передает агентство "Москва". Водителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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