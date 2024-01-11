ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спутники "русского Starlink" дали первый интернет

13:19
  • четверг
  • 11 января 2024

Аппараты разработала российская компания "Бюро 1440"

Три низкоорбитальных спутника связи, разработанных российской компанией "Бюро 1440", дали первый интернет. Аппараты были запущены на днях с космодрома "Восточный". Как сообщает в Telegram военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, пока скорость передачи данных - 12 Мбит/сек.

ВКС России предложили спутники Starlink в качестве законной цели
Маск опроверг обвинения в госизмене из-за ограничения Starlink вблизи Крыма

Цель проекта "Бюро 1440" — создать коммерческий сервис спутникового широкополосного доступа в интернет, аналогичный Starlink Илона Маска. Он начнет свою работу в 2027 году, будет работать на низких орбитах, на высокой скорости и с минимальными задержками.

В компании подчеркивают, что следующий этап — серийное и массовое производство отечественных аппаратов, а также увеличение скорости передачи данных до более чем 100 Мбит/с. С 2025 года планируется запускать на орбиту по 10-12 ракет в год. В одну ракету помещается около 15 спутников.

Всего к 2035 году будет создано и запущено на орбиту более 900 низкоорбитальных отечественных аппаратов, которые обеспечат скоростным спутниковым интернетом жителей всей России. Компания также планирует оказывать услуги с помощью российских космических аппаратов в 75 странах мира.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Старт ракеты "Союз-2.1а"
Старт ракеты "Союз-2.1а"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.