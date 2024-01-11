Спутники "русского Starlink" дали первый интернет

Аппараты разработала российская компания "Бюро 1440"

Три низкоорбитальных спутника связи, разработанных российской компанией "Бюро 1440", дали первый интернет. Аппараты были запущены на днях с космодрома "Восточный". Как сообщает в Telegram военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, пока скорость передачи данных - 12 Мбит/сек.

Цель проекта "Бюро 1440" — создать коммерческий сервис спутникового широкополосного доступа в интернет, аналогичный Starlink Илона Маска. Он начнет свою работу в 2027 году, будет работать на низких орбитах, на высокой скорости и с минимальными задержками.

В компании подчеркивают, что следующий этап — серийное и массовое производство отечественных аппаратов, а также увеличение скорости передачи данных до более чем 100 Мбит/с. С 2025 года планируется запускать на орбиту по 10-12 ракет в год. В одну ракету помещается около 15 спутников.

Всего к 2035 году будет создано и запущено на орбиту более 900 низкоорбитальных отечественных аппаратов, которые обеспечат скоростным спутниковым интернетом жителей всей России. Компания также планирует оказывать услуги с помощью российских космических аппаратов в 75 странах мира.

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