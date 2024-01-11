Народный артист СССР Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни

В ноябре актер перенес инсульт

Скончался народный артист СССР Юрий Соломин. Ему было 88 лет.

В ноябре 2023 года Юрий Соломин попал в больницу с инсультом. Некоторое время артист находился в отделении реанимации, но позавчера его выписали.

Документальный фильм "Его Превосходительство Юрий Соломин"

За свою карьеру Соломин снялся в 60 фильмах и сериалах, среди которых "Адъютант его превосходительства", "Обыкновенное чудо", "Дерсу Узала", "Блокада", "Летучая мышь" и "ТАСС уполномочен заявить..." и другие.

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