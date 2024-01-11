ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Народный артист СССР Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни

13:28
  • четверг
  • 11 января 2024

В ноябре актер перенес инсульт

Скончался народный артист СССР Юрий Соломин. Ему было 88 лет.

В ноябре 2023 года Юрий Соломин попал в больницу с инсультом. Некоторое время артист находился в отделении реанимации, но позавчера его выписали.

Документальный фильм "Его Превосходительство Юрий Соломин"

За свою карьеру Соломин снялся в 60 фильмах и сериалах, среди которых "Адъютант его превосходительства", "Обыкновенное чудо", "Дерсу Узала", "Блокада", "Летучая мышь" и "ТАСС уполномочен заявить..." и другие.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Юрий Соломин
Юрий Соломин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.