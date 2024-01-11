Природный аристократизм: каким мы запомним Юрия Соломина

Народный артист СССР скончался на 89-м году жизни

Ушёл из жизни Юрий Соломин. Народный артист СССР, талантливый режиссёр, художественный руководитель Малого театра. Ему было 88 лет. На счету Соломина - десятки ролей в спектаклях и кино.

Природный аристократизм, интеллигентность, скромность. У Юрия Соломина было удивительное обаяние. Ни у кого и сомнений не возникало - он и есть тот самый благородный герой, который обязательно придёт на помощь и справится с любой сложнейшей ситуацией.

Малый театр - его жизнь и судьба. Он понял и почувствовал это еще ребёнком. В детстве в далёкой Чите увидел в кинотеатре научно-популярный фильм именно про этот московский театр. И уже неслучайно поступил в Щепкинское училище, учился в классе знаменитой Веры Пашенной, а потом осуществил мечту - был принят в Малый театр.

Хлестаков в гоголевском "Ревизоре" сразу же принёс ему успех. И следом будут десятки блестящих ролей - Войницкий, Тригорин, Сирано де Бержерак, царь Федор.

Вся страна узнала и полюбила Соломина после кинороли - разведчика Павла Кольцова, когда в 1969-м году на экраны вышел фильм "Адъютант его превосходительства".

Юрий Соломин снимался и в Арктике вместе с мировыми звездами в фильме "Красная палатка" - с Клаудио Кардинале, Шоном Коннери. Работал с такими режиссерами, как Акира Куросава - сыграл у него главную роль в оскароносной картине "Дерсу Узала". Несмотря на то, что было шесть претендентов, Соломина утвердили на роль Арсеньева моментально, после того как Куросава посмотрел две серии "Адъютанта его превосходительства".

Военная форма и образ героя подходили ему идеально. Но Юрий Соломин из тех универсальных актёров, которым легко удавались и комедийные роли. Был удивительно органичен и в "Летучей мыши", и в "Обыкновенном чуде". И очень любил именно этих своих персонажей.

Он справился и с довольно необычной ролью. В 1990 году стал министром культуры. Правда, согласился только при одном условии: "Министр - до шести часов. А с шести - я артист".

35 лет Юрий Соломин был художественным руководителем Малого театра. И надо было видеть, как переживал он, когда в историческом здании началась масштабная реставрация, как волновался за сохранение акустики и особой атмосферы зрительного зала, как радовался, когда труппа вернулась в родные стены.

Он действительно умел быть верным. Своему делу, своим близким. С женой они были вместе 62 года. И больше 50 лет Юрий Соломин преподавал в Щепкинском училище. Тогда и вывел формулу таланта:

"Талант - это душа, талант - это сердечность, вот та душа, которую весь запад разбирает, что же это за русский характер такой, и никак не могут понять".

И несмотря на проблемы со здоровьем в последние годы, Юрий Соломин руководил театром, проводил творческие вечера, собиравшие так много зрителей. Еще в ноябре его экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу. Инсульт. Реанимация. Позавчера его выписали из больницы. А сегодня Юрия Соломина не стало.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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