Россиянка ослепла на один глаз из-за укола "красоты"

Косметолог сбежала
Жительница Волгоградской области ослепла на один глаз после визита к косметологу.
Инцидент произошел в городе Волжский. Местная жительница обратилась к косметологу без лицензии с просьбой убрать мимические морщины лба и межбровной области. После проведенной процедуры клиентка ослепла на один глаз.
Косметолог успела скрыться от полиции. Ее удалось задержать в соседней Ростовской области. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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