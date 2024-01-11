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Россиянка ослепла на один глаз из-за укола "красоты"

14:21
  • четверг
  • 11 января 2024

Косметолог сбежала

Жительница Волгоградской области ослепла на один глаз после визита к косметологу.

Инцидент произошел в городе Волжский. Местная жительница обратилась к косметологу без лицензии с просьбой убрать мимические морщины лба и межбровной области. После проведенной процедуры клиентка ослепла на один глаз.

Косметолог успела скрыться от полиции. Ее удалось задержать в соседней Ростовской области.  Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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