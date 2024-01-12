Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Марс в Козероге решил поддержать Юпитер в Тельце
Овны
Ваша главная планета Марс сегодня обладает беспрецедентной силой. И вы тоже способны на многое, особенно в карьере и бизнесе - не упускайте возможность!
Тельцы
Марс решил поддержать ваш Юпитер, подключая к вашей целеустремленности еще волю и решительность. Редчайшее сочетание, используйте для важных дел!
Близнецы
Вас поддержат люди, на которых вы особо не рассчитывали, и это будет приятно. Если постараетесь, сегодня можете узнать долгожданную правду или закрытую информацию.
Раки
Друзья или люди, с которыми вы состоите в одной группе, чате, сегодня окажут вам услугу. Отблагодарите или порадуйте тех, кто демонстрирует дружелюбие.
Львы
В начале этого года вам будет дан целый пакет новых возможностей в карьере или создании личного бренда. Интересно? Тогда настройтесь много работать.
Девы
Вам повезет с учебой, особенно если вы там были активны и старательны. Не отсиживайтесь в уголке и не ленитесь, если не хотите упустить свои лучшие шансы.
Весы
Вы сможете переделать целую гору дел у себя дома или на рабочем месте. Также можно заниматься финансовыми документами, налогами - все пройдет хорошо.
Скорпионы
Налаживайте связи, знакомьтесь, пишите сообщения первыми - инициативных представителей знака ждет успех! Это касается и деловых, и романтических, и дружеских связей.
Стрельцы
Вы способны на многое, если не ленитесь и не пускаете дела на самотек. Потрудитесь в этом месяце, будьте активны, и деньги очень быстро сообразят, что нужны вам!
Козероги
Прилив сил и смелости может даже испугать! Это мощный Марс в вашем знаке и Юпитер в Тельце дают вам шанс сдвинуть какое-то дело с мертвой точки. Пользуйтесь!
Водолеи
Редкий момент, когда удача сопутствует вам в делах, которые не вы хотите афишировать. Срочно займитесь чем-то личным или секретным, пока звезды дают добро.
Рыбы
Вам для успеха нужна публичность, но в то же время внутри вас кипит глубокая внутренняя работа. Будьте открыты и общайтесь, но не пускайте никого в тайны своей души.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"