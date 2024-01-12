Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Марс в Козероге решил поддержать Юпитер в Тельце

Овны

Ваша главная планета Марс сегодня обладает беспрецедентной силой. И вы тоже способны на многое, особенно в карьере и бизнесе - не упускайте возможность!

Тельцы

Марс решил поддержать ваш Юпитер, подключая к вашей целеустремленности еще волю и решительность. Редчайшее сочетание, используйте для важных дел!

Близнецы

Вас поддержат люди, на которых вы особо не рассчитывали, и это будет приятно. Если постараетесь, сегодня можете узнать долгожданную правду или закрытую информацию.

Раки

Друзья или люди, с которыми вы состоите в одной группе, чате, сегодня окажут вам услугу. Отблагодарите или порадуйте тех, кто демонстрирует дружелюбие.

Львы

В начале этого года вам будет дан целый пакет новых возможностей в карьере или создании личного бренда. Интересно? Тогда настройтесь много работать.

Девы

Вам повезет с учебой, особенно если вы там были активны и старательны. Не отсиживайтесь в уголке и не ленитесь, если не хотите упустить свои лучшие шансы.

Весы

Вы сможете переделать целую гору дел у себя дома или на рабочем месте. Также можно заниматься финансовыми документами, налогами - все пройдет хорошо.

Скорпионы

Налаживайте связи, знакомьтесь, пишите сообщения первыми - инициативных представителей знака ждет успех! Это касается и деловых, и романтических, и дружеских связей.

Стрельцы

Вы способны на многое, если не ленитесь и не пускаете дела на самотек. Потрудитесь в этом месяце, будьте активны, и деньги очень быстро сообразят, что нужны вам!

Козероги

Прилив сил и смелости может даже испугать! Это мощный Марс в вашем знаке и Юпитер в Тельце дают вам шанс сдвинуть какое-то дело с мертвой точки. Пользуйтесь!

Водолеи

Редкий момент, когда удача сопутствует вам в делах, которые не вы хотите афишировать. Срочно займитесь чем-то личным или секретным, пока звезды дают добро.

Рыбы

Вам для успеха нужна публичность, но в то же время внутри вас кипит глубокая внутренняя работа. Будьте открыты и общайтесь, но не пускайте никого в тайны своей души.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"