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Собянин рассказал о городском проекте для школьников "Театральное закулисье"

13:58
  • четверг
  • 11 января 2024

Дети смогут посетить уникальные театральные экскурсии

Московские школьники могут посетить уникальные театральные экскурсии в рамках столичного проекта "Театральное закулисье".

Об этом в четверг, 11 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. С сентября 2023 года ученики посетили 18 экскурсий. Школьникам рассказали об истории мирового театра кукол, профессиях художника и бутафора, показали гримерку Станиславского.

Мэр напомнил, что проект "Театральное закулисье" запустили для участников "Содружества школьных театров Москвы". В организацию входят 690 театров в школах и колледжах, в них обучаются более 22 тысяч детей.

В настоящий момент многие из участников Содружества готовятся к Московскому фестивалю школьных театров "Живая сцена". Заявки на участие принимаются до 15 января. Победители получат гранты на развитие своих театров, написал Собянин в своем telegram-канале.

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