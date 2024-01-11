В Киеве признали, что не могут сбить все российские С-300

Украинские военные говорят, что ракет слишком много

Киев не имеет возможности сбивать российские ракеты, так как на это не хватит никаких средств. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Игнат отвечал на вопрос о том, как Украине оборонять Харьков от российских ракетных ударов. По его словам, которые приводит Telegram-канал "Политика Страны", ВСУ могут противодействовать С-300, уничтожая пусковые установки - но для этого над иметь высокоточное вооружение. А сбивать все российские ракеты С-300 Украина не может – их у Москвы слишком большое количество.

Также спикер ВС ВСУ подчеркнул, что после объявления воздушной тревоги у жителей Харькова есть считаные минуты на то, чтобы спуститься в укрытие. Ранее Игнат заявлял: несмотря на то, что некоторые западные партнеры Украины в разы увеличили производство боеприпасов для ВСУ, это не покрывает потребности армии в зенитных ракетах.

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