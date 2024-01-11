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ВС России уничтожили два склада боеприпасов ВСУ и 119 артиллерийских подразделений

14:31
  • четверг
  • 11 января 2024

На донецком направлении ВСУ потеряли до 260 боевиков

Ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили два склада боеприпасов в зоне СВО. Также поражены 119 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах, сообщили в Минобороны.

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По данным военного ведомства, на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" поразили скопления живой силы и техники противника в районе Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих. На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск ликвидировали до 260 украинских военнослужащих.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение опорным пунктам ВСУ в районах Новомихайловки и Павловки в ДНР. Украинская армия потеряла более 145 военнослужащих, а также две самоходные артиллерийские установки "Акация".

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