Надежда Бабкина заявила о поддержке решения Владимира Путина об участии в выборах

"Путин знает каждый винтик, каждую дорогу, каждый дом в стране"

Надежда Бабкина поддержала решение Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на выборах президента. Народная артистка РСФСР отметила, что программы, которые реализует действующий глава государства, направлены исключительно на развитие страны.

"Это человек, который имеет огромнейший опыт за долгие годы служения России. И в вопросах внешней, и внутренней политики. Он ведь не просто президент, выезжающий за границу и налаживающий внешние отношения. Он в стране знает каждый винтик, каждую дорогу, каждый дом, где что происходит", – сказала Бабкина.

Ранее решение Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на очередных президентских выборах поддержали многие известные личности, в том числе тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, музыкант Игорь Бутман, журналистка Тина Канделаки, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, фигурист Петр Чернышев, олимпийская чемпионка Алина Загитова, певец и бизнесмен Тимати, хоккеист Александр Якушев, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и многие другие.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"