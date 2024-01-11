Финляндия продлила закрытие границы с Россией

Еще на один месяц

Правительство Финляндии продлило закрытие границы с Россией еще на один месяц.

Решение вынесло министерство внутренних дел страны. Автодорожные пункты пропуска на восточной границе будут закрыты до 11 февраля 2024 года, передает ТАСС.

Как сообщила глава МВД Мари Рантанен, действия России "не оставили других вариантов". "Национальная безопасность остается критически важным вопросом для Финляндии", - подчеркнула она.

Пограничные пункты на восточной границе закрыты с середины декабря. Финское приняло такое решение в связи с резким увеличением числа мигрантов, пытающихся попасть на территорию страны.

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