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Финляндия продлила закрытие границы с Россией

15:06
  • четверг
  • 11 января 2024

Еще на один месяц

Правительство Финляндии продлило закрытие границы с Россией еще на один месяц.

Решение вынесло министерство внутренних дел страны. Автодорожные пункты пропуска на восточной границе будут закрыты до 11 февраля 2024 года, передает ТАСС.

Как сообщила глава МВД Мари Рантанен, действия России "не оставили других вариантов". "Национальная безопасность остается критически важным вопросом для Финляндии", - подчеркнула она.

Пограничные пункты на восточной границе закрыты с середины декабря. Финское приняло такое решение в связи с резким увеличением числа мигрантов, пытающихся попасть на территорию страны.

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