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Верховная рада вернула законопроект о мобилизации на доработку

15:21
  • четверг
  • 11 января 2024

Это подтвердил глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия

Законопроект о новых правилах мобилизации в Вооруженные силы Украины возвращается на доработку украинскому правительству с предложениями от парламентариев. Об этом в четверг, 11 января, рассказал руководитель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
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Чиновник отметил, что соответствующее решение было принято по результатам совещания. Наряду с этим кабмину переданы "предложения, наработанные в комитете и в рабочих группах".

При этом Арахамия заверил, что все политические силы на Украине понимают и поддерживают необходимость мобилизации, сообщает ТАСС.

Двумя днями ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Верховная рада Украины должна максимально быстро принять поправки в законодательство, касающиеся мобилизации, поскольку с учетом уже проработанных замечаний получается "абсолютно оптимальный вариант, не идеальный, но оптимальный закон".

При этом постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации рассказал, что, согласно статистическим исследованиям, 75% украинцев готовы отказаться от гражданства Украины, чтобы избежать мобилизации.

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Мобилизация на Украине
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