Песков предупредил США о последствиях в случае изъятия активов России

Администрация Байдена поддержала соответствующий закон

Соединенным Штатам грозят последствия в случае изъятия российских активов. Такое предупреждение сделал в четверг, 11 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал появление в СМИ документа американского Совета по национальной безопасности о том, что Белый дом поддерживает законопроект по конфискации замороженных активов России.

Песков подчеркнул, что официально Вашингтон ни о чем подобном не уведомлял российскую сторону, сообщает ТАСС.

Речь идет о весьма провокационном заявлении, которое анонсирует возможность незаконных действий в отношении нашей собственности, в отношении наших активов. Это не может не иметь глубоких последствий. Мы об этом говорили.

Ранее Дмитрий Песков подтвердил, что российская сторона заблаговременно изучала возможные ответные шаги на конфискацию Западом своих активов и уже располагает перечнем западных активов, которые может изъять в качестве ответной меры.

Москва неоднократно предупреждала авторов санкционной политики о том, что их действия негативно скажутся на самих западных странах, их экономике и гражданах. Песков отмечал, что многие иностранцы уже начали задумываться об эффекте бумеранга от санкций, введенных в отношении России, поскольку он абсолютно очевиден.

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