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Десятикилометровая пробка образовалась из-за снегопада на ЦКАД

15:23
  • четверг
  • 11 января 2024

Фуры скользят вниз по склонам

Многокилометровая пробка образовалась из-за снегопада на Центральной кольцевой автомобильной дороге в Подмосковье. Затор длиной почти в 10 километров тянется в сторону Истры - пробка начинается с 300-го километра дороги и завершается рядом с поселком Октябрьской Фабрики.

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Основной причиной затора очевидцы называют фуры, которые не могут подняться в гору из-за сильного снегопада. По словам одного из автомобилистов, видео которого публикует Telegram-канал "Осторожно, Москва", объезд возможен только через Волоколамку, Истру, Нахабино.

На Москву и регион 11 января обрушились мощный снегопад и метель. По данным синоптиков, выпадет более 10% от месячной нормы осадков. Днем температура колебалась от минус 1 до плюс одного градуса. Однако к вечеру метеорологи прогнозируют похолодание до минус 13, сильный гололед.

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