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Зеленский выступил против политического диалога с Россией

15:48
  • четверг
  • 11 января 2024

Прекращения огня не будет

Владимир Зеленский категорически против прекращения огня. По словам президента Украины, которые приводит ERR, пауза на поле боя — это не пауза в войне.

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Зеленский снова заявил, что политического диалога с Россией не будет. Он считает, что приостановка военных действий в первую очередь даст преимущество Москве.

По словам украинского лидера, российская армия испытывает дефицит в боеприпасах, и остановка боевых действий позволит его восполнить. В то же время, украинский лидер признал, что и Европа, несмотря на все свои старания, не успевает пополнять боевые запасы ВСУ.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее назвал число потерь ВСУ. По его данным, украинская армия в 2023 году потеряла более 215 тысяч человек.

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