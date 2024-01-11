Медведев отчитался Путину о дятельности рабочей группы ВПК

Президенту доложено об основных итогах этой работы в 2023 году

Президенту России Владимиру Путину представлен доклад об основных итогах деятельности рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения. Об этом в четверг, 11 января, рассказал зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик уточнил, что доложил о результатах этой деятельности главе государства, поскольку "вышло соответствующее указание президента". Все запланированные в 2023 году поставки особо востребованных образцов вооружения были выполнены.

Медведев заверил, что в 2024 году будет продолжен контроль над выполнением плана поставок особо востребованных образцов вооружения, а рабочая группа ВПК будет по-прежнему заниматься решением вопросов, связанных с производством такого оружия, сообщает РИА Новости.

В ноябре 2023 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что в стране производство танков с начала года увеличилось в семь раз, а бронетехники — в 4,5 раза. Выпуск боеприпасов и некоторых отдельных видов военной продукции подскочил сразу в 60 раз.

В материалах российского Министерства обороны об итогах 2023 года отмечалось, что Вооруженные силы России за 2023 год получили более 1,5 тысячи танков и 22 тысячи беспилотных летательных аппаратов, а также 1,4 тысячи бронеавтомобилей.

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