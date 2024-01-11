Мишустин назвал работу СМИ важным полем боя

Глава кабмина выступил на церемонии вручения премий в области СМИ

В нынешних условиях работа в информационном пространстве — это очень важное поле боя. Такое заявление сделал в четверг, 11 января, премьер-министр России Михаил Мишустин во время церемонии вручения премий правительства в области СМИ за 2023 год.

Политик подчеркнул, что работа в средствах массовой информации во время спецоперации — это еще и огромная ответственность. Мишустин выразил убежденность в том, что именно таким подходом руководствуются лауреаты премии, сообщает ТАСС.

Военные корреспонденты мужественно исполняют профессиональный долг, рискуя собственной жизнью. Военкор Борис Максудов получил множественные осколочные ранения, открытые переломы конечностей и другие травмы во время съемки недалеко от села Мирного. Взрывное устройство было сброшено с беспилотника. От полученных ран журналист скончался.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что враг ведет свою террористическую деятельность не только на передовой, поэтому военные корреспонденты "фактически находятся так или иначе под ударом".

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