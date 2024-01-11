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В Кремле объяснили нежелание вновь делать Хабаровск столицей ДФО

16:46
  • четверг
  • 11 января 2024

В декабре 2018 года этот статус был передан Владивостоку

Российские власти не усматривают необходимости возвращать Хабаровску статус столицы Дальневосточного федерального округа. Об этом в четверг, 11 января, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Хабаровск являлся столицей ДФО с 2000 года, но в декабре 2018 года президент России Владимир Путин передал этот статус Владивостоку.

Песков подчеркнул, что в настоящее время и речь не идет о возвращении Хабаровску статуса столицы ДФО, поскольку не считают это актуальным, сообщает "Интерфакс".

И нужно ли это? Он развивается своим ходом. Совершенно неважно, есть у него статус центра или нет. Город огромный, чистый, прекрасный. Это видно невооруженным взглядом.

11 января в Хабаровске проводит ряд рабочих мероприятий президент России Владимир Путин. Глава государства, в частности, встретился с главой региона Михаилом Дегтяревым. Российский лидер пошутил, что губернатор занимает здесь высокое место и идет "следующим после Господа".

Обсуждая с Дегтяревым ситуацию в Хабаровском крае, Владимир Путин отметил, что регион активно развивается, а глава субъекта в ответ заявил, что "все успехи края – благодаря Вашим решениям".

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