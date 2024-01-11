Командование ВСУ анонсировало период тяжелых дроновых войн

Киев признает, что ВС России научились противостоять морским дронам

В российско-украинском конфликте вскоре наступит период "очень тяжелых дроновых войн". Такое заявление сделал в четверг, 11 января, командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) Алексей Неижпапа.

Военный признал, что российская армия научилась противодействовать украинским морским беспилотным аппаратам, сообщает ТАСС.

Мы применяем технологии, противник разрабатывает противодействие. <...> Некоторые наши уловки, тактика применения, которая была отработана в 2022 и 2023 годах, уже не пройдут в 2024 году. Поэтому нужно менять тактику, изменять технические характеристики всего, что вы делаете.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву с официальным визитом, его принял глава государства Гитанас Науседа. Стороны, в числе прочего, обсудили вопросы сотрудничества в области радиоэлектронной борьбы и беспилотных летальных аппаратов. Политики договорились о создании совместного центра борьбы с дронами.

В ВСУ уже признавали, что российские беспилотники являются для украинской армии серьезной проблемой. Они превращают снабжение частей на линии фронта во "все более рискованное дело", также из-за дронов ездить на машине крайне опасно, приходится передвигаться пешком.

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