В Москве прошла зимняя гроза

Она продолжалась не более трех минут в разгар пурги

Раскатистый гром услышали в начале января жители подмосковной Балашихи. Природное явление больше характерно для знойного лета. Но этой зимой, кажется, пора переставать удивляться капризам погоды. Грозу сопровождала "черная метель". Видимость на дорогах столичного региона вмиг стала нулевой.

Бушевала стихия в столице не больше часа, но оставила после себя 30-сантиметровый слой снега. На борьбу с последствиями метели сразу же вышли коммунальщики.

Метель в Москве полностью затихнет лишь к завтрашнему дню. Об этом предупредили синоптики и продлили желтый уровень погодной опасности. Виной всему - "ныряющий" циклон. Именно он нагрянул в столичный регион и задержится как минимум до выходных. Вместе с собой принес он перепады давления и температурные качели: утренняя оттепель к вечеру сменилась крепким минусом. За окном 15 градусов ниже нуля. Но и это не предел: в конце недели - опять аномальные морозы до минус 30.

Замерзает даже привычная к низким температурам Якутия. В поясе вечного холода городе Оймяконе минус 54. Дикие животные замерзают на ходу. Не выдерживает суровых условий даже техника. В столице республики из-за неполадок не вышли в рейс автобусы. В аэропорту Якутска задерживают рейсы. Личный транспорт на стоянках приходится утеплять при помощи специальных чехлов. Ученики начальных и средних классов переведены на дистанционное обучение. Холодное вторжение пугает, очевидно, не всех. Некоторые особо рисковые устроили в минус 50 заплыв.

Экстремальные условия и на юге страны - в Краснодаре. Улицы города скованы ледяной коркой. Объявлено штормовое предупреждение.

А в Санкт-Петербурге - зимняя сказка. Побелел Исаакиевский собор. "Седина" на камне - это иней. Образовался он в результате перепада температур.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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